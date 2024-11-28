На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 2 отримали поранення

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 242 людини, у тому числі 16 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 2 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 27 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Марковому. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 листопада.

Покровський район. Під постійними обстрілами Курахове і прилеглі села. У Покровську поранено людину, пошкоджено підприємство та інфраструктурний об'єкт. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйноване промислове приміщення.

Краматорський район. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено 3 адмінбудівлі і багатоповерхівку; у Зорі пошкоджено 11 об'єктів. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Марковому 2 людини загинули, 2 будинки зруйновано; у Миколаївці пошкоджено 2 будинки; у Білокузьминівці — лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки, ще 2 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 20 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, адмінбудівля і 2 промислові будівлі.

Зазначимо, цієї ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей є знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впровадили екстрені відключення світла.