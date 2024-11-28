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В Одеській області є поранені внаслідок атаки (доповнено)

Пошкоджено шість будинків, горіли гараж і трава. 

В Одеській області є поранені внаслідок атаки (доповнено)
Шість приватних будинків пошкоджені в Одеській області
Фото: Олег Кіпер у Telegram

Унаслідок російського ракетного удару постраждала Одеська область. Загалом пошкоджено 18 осель, повідомила Одеська обласна прокуратура. 

Спершу про результати атаки повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Він сказав, що є пошкодження будинків у Одеському районі.

"Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались. В Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків", – сказав він. 

За оновленими даними, поранені троє людей, зокрема 16-річний хлопець. 

наслідки атаки
Фото: Олег Кіпер у Telegram
наслідки атаки

Фото: Олег Кіпер у Telegram

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару була чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. 

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