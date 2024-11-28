Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівщини. Без електроенергії понад пів мільйона абонентів

Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", – написав він у Telegram.

Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.

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