Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівщини. Без електроенергії понад пів мільйона абонентів

Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Львівської області.
Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький.
"Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом", – написав він у Telegram.
Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії в області 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.
- Сьогодні вранці Росія почала чергову ракетну атаку. Станом на 7:33 ворог випустив декілька груп ракет, які загрожують різним регіонам.
- У Харкові ворог атакував цивільне підприємство, лунали вибухи ППО в Києві. Росіяни запустили декілька груп ракет на західні області, зокрема, Чернівецьку, Львівську, Волинську, Рівненську. У Луцьку є влучання, місто частково знеструмлено. Про роботу ППО повідомляв міський голова Івано-Франківська.