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У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки є поранена

Пошкоджено будинок, горіло авто. 

У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки є поранена
Вінницька ОВА
Фото: Вінницька ОВА

У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено житлові будинки, горіла машина, зруйнована господарча споруда.

Поранено одну жінку. Про це повідомив канал у Telegram Оперативні новини Вінницької ОВА.

"Всі відповідні служби працюють за профілем", – сказала перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. 

Вона закликала перебувати в укриттях до відбою. 

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. За інформацією міністра енергетики, ціллю знову є енергообє'кти. 

Загроза удару чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька влучань, місто частково знеструмлене. 

У Києві та області працювала ППО, було падіння уламків у одному районі столиці. Інформації про поранених нема. 

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