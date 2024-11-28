У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки є поранена

У Вінницькій області внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено житлові будинки, горіла машина, зруйнована господарча споруда.

Поранено одну жінку. Про це повідомив канал у Telegram Оперативні новини Вінницької ОВА.

"Всі відповідні служби працюють за профілем", – сказала перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.

Вона закликала перебувати в укриттях до відбою.

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. За інформацією міністра енергетики, ціллю знову є енергообє'кти.

Загроза удару чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька влучань, місто частково знеструмлене.

У Києві та області працювала ППО, було падіння уламків у одному районі столиці. Інформації про поранених нема.