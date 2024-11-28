Росіяни вдарили по Луцьку, місто частково без електроенергії

У школах розгорнуть "пункти незламності", критичну інфраструктуру переведуть на альтернативне живлення.

Російська армія вдарила по Луцьку. Є декілька "прильотів".

У частини міста зникла електроенергія. Не працює електротранспорт, повідомив мер міста Поліщук.

"Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт, автобусами. Підключаємо нашу критичну інфраструктуру, і «Луцьктепло», і «Луцьводоканал», до альтернативних джерел енергії", – сказав він.

Школярі в першу зміну сьогодні навчатимуться дистанційно. У школах натомість відкривать "пункти незламності".

"Поки що, на щастя, без постраждалих", – додав мер.