Розвідка США: ATACMS не призведуть до ядерної ескалації

Погрози з боку Кремля у Вашингтоні вважають несерйозними.

За інформацією агенції Reuters, американська розвідка переконана у відсутності реального ризику застосування Росією ядерної зброї, попри погрози, що активізувалися після рішення надати Україні право бити західною зброєю углиб території ворога.

Одразу п'ять джерел, знайомих з висновками розвідувальних служб США, стверджують, що у Кремлі замість натискання на "червону кнопку" продовжуватимуть кампанію із саботажу об'єктів у Європі.

Саме впевненість розвідки у відсутності ядерної відповіді стала одним із вирішальних чинників припинення дебатів в адміністрації президента Джо Байдена щодо дозволу використовувати ATACMS проти військових цілей на території РФ.

Оцінка не змінилася і після застосування росіянами ракети "Кедр" (за версією путінської пропаганди "Орєшнік"), яка мала "стати попередженням Вашингтону та його європейським союзникам".