На Курщині оператори ССО взяли в полон російських морських піхотинців

Бійці Сил спеціальних операцій у Курській області взяли в полон російських морських піхотинців.

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.

“Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що українські бійці взяли в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ.