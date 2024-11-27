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На Курщині оператори ССО взяли в полон російських морських піхотинців

Українські бійці полонили десятки російських морпіхів.

На Курщині оператори ССО взяли в полон російських морських піхотинців
На Курщині оператори ССО взяли в полон російських морських піхотинців
Фото: Скріншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій у Курській області взяли в полон російських морських піхотинців. 

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій.

“Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що українські бійці взяли в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ.

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