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Українські десантники взяли в полон в одном бою 26 росіян на Курщині

Росіян в полон взяли військовослужбовці 80-ї ОДШБр.

Українські десантники взяли в полон в одном бою 26 росіян на Курщині
Українські десантники взяли в полон в одном бою 26 росіян на Курщині
Фото: Скріншот з відео

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ взяли в полон чергову партію росіян.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Під час одного із невдалих ворожих штурмів, десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя”, - йдеться у повідомленні.

Колишніх російських ув'язнених після підписання контракту та 10 днів підготовки кинули гинути як "гарматне мʼясо".

Українські захисники взяли в полон 26 росіян.

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