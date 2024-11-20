Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ взяли в полон чергову партію росіян.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Під час одного із невдалих ворожих штурмів, десантники 80-ки знищили чималу кількість противника, а ті, хто дивом вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя”, - йдеться у повідомленні.
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