Оператори 73 морського центру під час спецоперації в Курській області врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Відео спецоперації оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗС України.

"О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів", — ідеться у повідомленні.

Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів.

"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад», — розповів «Брюс», оператор 73 центру ССО. Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона", — додають в ССО.

Військовослужбовців Сил оборони успішно евакуювали.