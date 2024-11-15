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Бійці ССО під час спецоперації на Курщині врятували з оточення 16 українських військових

Військовослужбовців Сил оборони успішно евакуювали.

Бійці ССО під час спецоперації на Курщині врятували з оточення 16 українських військових
Фото: скріншот відео

Оператори 73 морського центру під час спецоперації в Курській області врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Відео спецоперації оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗС України.

"О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів", — ідеться у повідомленні.

Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів.

"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад», — розповів «Брюс», оператор 73 центру ССО. Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона", — додають в ССО.

Військовослужбовців Сил оборони успішно евакуювали.

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