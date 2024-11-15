Генштаб ЗСУ: українські військові відбили вже 10 атак росіян у Курській області, тривають ще 11 боїв

На Покровському від початку доби окупанти здійснили 23 штурми.

Станом на 16.00 15 листопада відбулися 109 бойових зіткнень. Найбільше зафіксовано на Курахівському і Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від обстрілів ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, серед яких населені пункти Журавка, Леонівка, Грабовське, Покровка, Волфине, Леонівка, Тимофіївка та Рижівка.

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на українські підрозділиу бік Високої Яруги, де на даний час триває бій, також противник штурмував позиції українців у районі Вовчанська, де три атаки тривають.

На Куп’янському противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири боєзіткнення досі тривають.

За підтримки бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Тернів та Торського. Бої тривають. Загарбник скинув КАБи на Ямполівку, Терни, Лиман та Торське.

На Сіверському підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. Під удари ворожої авіації потрапили Сіверськ та Різниківка.

На Торецькому відбулися вісім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили шість з них, бої тривають, також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію по Торецьку.

На Покровському від початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбили. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.

На Времівському відбуваються чотири боєзіткнення поблизу Трудового, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. П’ять ворожих КАБів протягом дня прилетіли по Великій Новосілці.

На Оріхівському окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об’єктах цивільної інфраструктури та населених пунктах.

П’ять разів ворог намагався штурмувати українців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація та артилерія окупантів продовжують завдавати ударів по своїй же території. Українські воїни за сьогодні відбили десять, на даний час тривають боєзіткнення в одинадцяти локаціях.