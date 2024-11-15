Справи Майдану: Верховний Суд підтвердив вирок ексберкутівцю з Харкова

Засуджений був затриманий та взятий під варту у лютому 2024 року в одному з селищ Харківської області.

Верховний Суд підтвердив вирок колишньому міліціонеру харківського Беркуту. Підозрюваний проведе 6 років за ґратами.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За принципової позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без змін вирок Київського апеляційного суду в частині визнання винним та засудження до 6 років позбавлення волі колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області, обвинувачуваного у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України)", ідеться у повідомленні.

Касаційний суд залишив без задоволення касаційну скаргу сторони захисту.

Колишнього беркутівця звинувачують у катуванні протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського у м. Києві. Прокурори довели, що засуджений умисно заподіяв сильні фізичні та моральні страждання двом потерпілим шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій. Це було зроблено, щоб покарати їх за участь у акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вулиць М. Грушевського та Паркової дороги.

Обох протестувальників скинули з колонади стадіону. Одного з них, який на той момент був неповнолітнім, роздягнули при температурі повітря -12°C і поранили у бедро правої ноги ножем. Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України.

В ОГП нагадують, що справа за обвинуваченням ексміліціонера Харківського Беркуту слухалася в судах з 2017 року. У серпні 2019 року Дніпровський районний суд виправдав експравоохоронця, а апеляційна інстанція залишила виправдувальний вирок в силі. Однак у січні 2023 року Верховний Суд відправив цю справу на повторний розгляд до апеляційної інстанції.

21 грудня 2023 року Київський апеляційний суд визнав експрацівника Беркуту винним та засудив до 6 років позбавлення волі за катування (ч. 2 ст. 127 ККУ).

Після оголошення вироку засуджений переховувався та був оголошений у розшук. Він був затриманий та взятий під варту у лютому 2024 року в одному з селищ Харківської області.