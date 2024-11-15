Доцента університету, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, засудили до 15 років тюрми

Доцент університету, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, проведе 15 років за ґратами.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що доцент одного з харківських університетів через месенджер отримав пропозицію від громадянина рф щодо здійснення на конфіденційній основі співпраці у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові. Також він передав дані про місце розташування складів з міжнародною гуманітарною допомогою для цивільного населення в обласному центрі.

Крім того, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку ЗС РФ.

На завдання представника РФ засуджений також зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу. Це було потрібно ворогу для вербування педагогічного складу.

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. На вирок він очікував під вартою. У судовому засіданні визнав свою вину повністю.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.