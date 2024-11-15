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Доцента університету, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, засудили до 15 років тюрми

Правоохоронці затримали зрадника у листопаді минулого року.

Доцента університету, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, засудили до 15 років тюрми
Фото: Офіс генпрокурора

Доцент університету, який коригував ворожі ракетні удари по Харкову, проведе 15 років за ґратами.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що доцент одного з харківських університетів через месенджер отримав пропозицію від громадянина рф щодо здійснення на конфіденційній основі співпраці у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, викладач збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові. Також він передав дані про місце розташування складів з міжнародною гуманітарною допомогою для цивільного населення в обласному центрі.

Крім того, чоловік фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку ЗС РФ.

На завдання представника РФ засуджений також зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу. Це було потрібно ворогу для вербування педагогічного складу.

У листопаді 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. На вирок він очікував під вартою. У судовому засіданні визнав свою вину повністю.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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