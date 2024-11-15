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Експосадовець казначейства задекларував понад $60 млн і злитків на 38 млн гривень

Джерела набуття цих активів перевірить НАЗК.

Експосадовець казначейства задекларував понад $60 млн і злитків на 38 млн гривень
У посадовця канзначейства підозрюють необґрунтовані активи
Фото: Полтавська прокуратура

У колишнього посадовця Головного управління Державного казначейства у Полтавській області виявили необґрунтовані активи. У торішній декларації він вказав понад $60 млн доларів і 550 000 гривень готівкових коштів, дорогоцінні метали в злитках на 38 млн гривень. 

Частину майна він нібито отримав у спадок, повідомили в Офісі генпрокурора. Джерела набуття цих активів перевіряють, зокрема від родичів, які обіймають державні посади в Росії.

У Національній поліції додали, що, за оперативними даними, гроші йому вивести допоміг родич – генерал-лейтенант збройних сил країни-агресора. 

"У межах досудового розслідування проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам. Під час обшуків вилучено готівкові кошти, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди рф та інші цінності", – йдеться у повідомленні. 

Матеріали передали до Нацагентства з питань запобігання корупції – воно перевірить декларації. Після перевірки вирішуватимуть питання про оголошення підозри. 

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