Прикордонна служба повідомила, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз значно менша

Однак ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності, більшість таких спроб фіксується на Сумському напрямку.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в телеефірі заявив, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилась, передає Укрінформ.

“Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зараз значно менша, але ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності, більшість таких спроб фіксується по Сумському напрямку. Саме на цій ділянці кордону з Росією крайні групи, які ворог намагався заслати на територію України, були викриті і по них завдавалося ураження, щоб їх вибити з нашої території”, – повідомив Демченко.

Він додав, що з певною регулярністю у напрямку Сумської області ворожі ДРГ все ж намагаються зайти.

За його словами, загрозу від таких дії ворога українські воїни добре розуміють, тому всі підрозділи різних складових Сил оборони спільно діють, використовуючи технічні засоби спостереження, аби вчасно викрити такі групи та завдати по них ураження.