Польща відправила до кордону з Росією першу партію південнокорейських танків К2

Друга партія прибуде пізніше цього року.

До кордону з Росією (ближче до Калінінградської області) Польща перекинула перші південнокорейські танки К2 (сім одиниць), пише PAP.

Бригада, що дислокується у Бранєво, отримає наступні танки пізніше у цьому році.

Військові повідомили, що техніку оснастять системами, які використовують у польській армії, а також засобами зв'язку.

Танки K2 Black Panther - одні з найсучаснішої військової техніки у світі, відомі своїми передовими технологічними рішеннями, зокрема, системою активного захисту. Ці танки ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам. Вони також мають високу мобільність – дозволяють швидко маневрувати навіть на такій складній місцевості, як болотиста і піщана місцевість. Оснащені точними системами прицілювання та вогню, що гарантує ефективність у різних бойових умовах.

Угоду про закупівлю південнокорейської техніки для польської армії підписали у липні 2022 року. Серед домовленостецй - придбання легких бойових літаків FA-50, танків К2 і самохідних гаубиць К9.

Замовлення на танки К2 поділили на два етапи. На першому Польща мала закупити 180 машин, другий мав включати понад 800 танків стандарту K2PL та запуск виробництва у Польщі у 2026 році.