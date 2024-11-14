​Єврокомісія штрафувала компанію Meta на 797 млн євро за порушення антимонопольного законодавства ЄС

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta Platforms на 797,72 млн євро за зловживання на користь Facebook Marketplace і порушення антимонопольного законодавства, пише Reuters.

У ЄС вважають, що компанія «прив’язала» сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до соціальної мережі Facebook і нав'язує «несправедливі торгові умови іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень».

Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення, але водночас виконає його та працюватиме над усуненням зауважень.

Два роки тому Єврокомісія звинуватила американського технологічного гіганта у наданні своєму сервісу оголошень Facebook Marketplace несправедливої переваги шляхом поєднання двох сервісів в один.

Офіційний розгляд справи щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook стартував у червні 2021 року, а в грудні ЄС 2022 року висловив стурбованість тим, що Meta пов'язує домінуючу соцмережу Facebook зі своїми сервісами онлайн-оголошень.

Як відомо, компанії ризикують отримати штраф у розмірі до 10% свого світового обороту за порушення антимонопольного законодавства ЄС.