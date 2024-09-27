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Регулятор конфіденційності ЄС оштрафував Meta на 91 млн євро

Штраф наклали за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Регулятор конфіденційності ЄС оштрафував Meta на 91 млн євро
Meta оштрафували на 91 млн євро
Фото: EPA/UPG

Провідний регулятор конфіденційності Європейського Союзу оштрафував компанію Meta на 91 млн євро. 

Про це повідомляє Reuters.

Штраф на компанію Meta наклали за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Це розслідування розпочали 5 років тому, коли Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC), що зберігала деякі паролі неналежним чином. Тоді Meta публічно визнала інцидент, а DPC заявив, що паролі не були доступні стороннім особам.

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Тоді представник Meta запевнив, що компанія вжила негайних заходів, щоб виправити помилку, і що немає жодних доказів того, що було зловживання паролями або неналежний доступ до них.

  • Компанії Meta загрожує чималий штраф у Євросоюзі за її ймовірні спроби домінувати на ринку секретної реклами ‒ на тлі боротьби Брюсселю з антиконкурентною практикою серед найбільших світових технологічних компаній.
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