Bloomberg: ЄС і США близькі до угоди про виділення $50 млрд допомоги Україні з використанням активів РФ

США і Євросоюз наближаються до укладення угоди про виділення Україні 50 млрд доларів із використанням російських активів, пише Bloomberg.

США повідомили Європейському союзу, що внесуть 20 мільярдів у масштабний пакет допомоги, якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти Росії і забезпечить більше гарантій того, що активи РФ залишаться знерухомленими.

За словами людей, знайомих з обговореннями у Брюсселі, навіть якщо ЄС не внесе зміни (що збільшить час, необхідний для розгляду заходів державами-членами), США все одно зроблять свій внесок у запланований пакет у розмірі 50 мільярдів доларів, але меншу суму.

Спочатку США та ЄС домовилися про виділення приблизно по 20 мільярдів доларів з кожного боку, допоки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій, щоб гарантувати збереження непередбачених прибутків, оскільки це вимагає одностайного продовження кожні шість місяців.

ЄС перебуває у процесі коригування своїх санкцій, щоб їх потрібно було продовжувати лише кожні 36 місяців, згідно з вимогою США. Блок також запропонував внести до €35 млрд ($39 млрд) зі свого колективного бюджету у разі, якщо США не приєднаються до кредиту.

Остання пропозиція ЄС про збільшення своєї частки зустріла спротив з боку членів G7 - Німеччини, Франції та Італії - під час останньої зустрічі послів Євросоюзу.

Угорщина, яка часто затримувала чи блокувала зусилля ЄС щодо підтримки України, запропонувала відкласти ухвалення рішення про іммобілізацію російських активів до виборів у США 5 листопада.

Єврокомісія повідомила державам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після президентських виборів, але блок має завершити законодавчу роботу, яка також вимагає схвалення Європейського парламенту до кінця жовтня.

Очікується, що країни G7 завершать свої зобов'язання на міністерській зустрічі 25 жовтня. Лідери ЄС планують зустрітися 17-18 жовтня, коли, ймовірно, обговорюватиметься підтримка України.

Коли новий механізм введуть у дію, ЄС припинить поточний процес використання доходів від заморожених активів для фінансування військової допомоги Україні.

Новий кредит, який, як очікується, буде виданий різними траншами, починаючи з початку 2025 року, стане доповненням до інших пакетів допомоги, серед яких - допомога від ЄС на суму 50 млрд. євро, що складається з грантів і позик на період з 2024 по 2027 роки.