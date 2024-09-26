Перемир’я з “Хезболлою” не буде: Нетаньягу наказав ізраїльським військовим продовжувати бої “на повну силу”

“Новини про припинення вогню ‒ неправда. Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відреагував", заявили в офісі ізраїльського прем'єр-міністра.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим продовжувати бої “на повну силу” і не відповів на заклик до припинення вогню з ліванською “Хезболлою”, пише BBC з посиланням на офіс.

“Новини про припинення вогню ‒ неправда. Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відреагував. Новини про нібито директиву пом'якшити бойові дії на півночі теж протилежні правді”, ‒ йдеться у заяві.

Очільник уряду заявив, що наказав Армії оборони Ізраїлю продовжувати бойові дії з повною силою і відповідно до попередніх планів. Також бойові дії у Смузі Гази триватимуть до досягнення всіх цілей війни.