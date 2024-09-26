Перемир’я з “Хезболлою” не буде: Нетаньягу наказав ізраїльським військовим продовжувати бої “на повну силу”

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим продовжувати бої “на повну силу” і не відповів на заклик до припинення вогню з ліванською “Хезболлою”, пише BBC з посиланням на офіс.
“Новини про припинення вогню ‒ неправда. Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відреагував. Новини про нібито директиву пом'якшити бойові дії на півночі теж протилежні правді”, ‒ йдеться у заяві.
Очільник уряду заявив, що наказав Армії оборони Ізраїлю продовжувати бойові дії з повною силою і відповідно до попередніх планів. Також бойові дії у Смузі Гази триватимуть до досягнення всіх цілей війни.
- Раніше стало відомо, що США, Великобританія та інші союзники закликали до 21-денного припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою”.
- Ізраїльські військові заявили, що протягом ночі вразили близько 75 цілей “Хезболли” на півдні Лівану та в районі Бекаа. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 13 людей загинули внаслідок останніх ударів, понад 550 ‒ з понеділка.
- “Хезболла”, яку підтримує Іран, каже, що діє на знак солідарності з палестинцями. Єрусалим заявляє, що прагне усунути загрозу з боку “Хезболли” та повернути переміщених осіб назад на північ Ізраїлю.