Пакистан заявив про ліквідацію вісьмох бойовиків у провінції, що межує з Афганістаном

Такі операції часто спрямовані проти пакистанських талібів.

Пакистанські збройні сили заявили про ліквідацію вісім бойовиків під час нічного рейду у провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, пише DW.

Військові не надали подробиць про те, до якого угруповання належали вбиті бойовики, але такі операції часто спрямовані проти пакистанських талібів (Tehrik-e-Taliban Pakistan або TTP).

У заяві йдеться, що після жорстокої перестрілки також вилучили зброю та боєприпаси. Також йдеться, що бойовики були “причетні до терористичної діяльності проти сил безпеки”, а також до вбивства невинних мирних жителів.

Північний Вазиристан раніше був базою для ТТП та іноземних бойовиків. Однак серія операцій, проведених силами безпеки в останні роки, витіснила їх з цього району.

ТТП є окремою, але близькою до афганського Талібану, який захопив владу в сусідньому Афганістані в 2021 році. Захоплення Талібаном Кабула спонукало пакистанську групу продовжувати свої бойові операції.