На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
ГоловнаСвіт

Пакистан заявив про ліквідацію вісьмох бойовиків у провінції, що межує з Афганістаном

Такі операції часто спрямовані проти пакистанських талібів.

Пакистан заявив про ліквідацію вісьмох бойовиків у провінції, що межує з Афганістаном
Фото: EPA/UPG

Пакистанські збройні сили заявили про ліквідацію вісім бойовиків під час нічного рейду у провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, пише DW.

Військові не надали подробиць про те, до якого угруповання належали вбиті бойовики, але такі операції часто спрямовані проти пакистанських талібів (Tehrik-e-Taliban Pakistan або TTP).

У заяві йдеться, що після жорстокої перестрілки також вилучили зброю та боєприпаси. Також йдеться, що бойовики були “причетні до терористичної діяльності проти сил безпеки”, а також до вбивства невинних мирних жителів.

Північний Вазиристан раніше був базою для ТТП та іноземних бойовиків. Однак серія операцій, проведених силами безпеки в останні роки, витіснила їх з цього району.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

ТТП є окремою, але близькою до афганського Талібану, який захопив владу в сусідньому Афганістані в 2021 році. Захоплення Талібаном Кабула спонукало пакистанську групу продовжувати свої бойові операції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies