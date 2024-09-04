Комітет Конгресу вимагає від Блінкена свідчень щодо виведення військ з Афганістану

Комітет Палати представників США із закордонних справ видав офіційну повістку на допит на ім'я державного секретаря Ентоні Блінкена після того, як він не прийшов на слухання щодо виведення американської армії з Афганістану.

Як пише Reuters, очільник групи Майкл МакКол заявив, що Блінкен має прибути до Конгресу 19 вересня, інакше йому загрожує покарання за демонстрацію зневаги до законодавців.

У Державному департаменті США повістку назвали "непотрібною" і висловили жаль, що комітет не хоче "по-доброму співпрацювати" з відомством. Відсутність Блінкена на слуханнях пояснили службовими завданнями, а також нагадали, що держсекретар свідчив про виведення військ з Афганістану перед Конгресом вже 14 разів.

Офіційна мета слухань - внесення змін до законів, які б дозволили уникнути помилок, які були допущені у серпні 2021 року, коли американська армія втратила техніку та особовий склад під час евакуації з Афганістану. Вважається, що саме Ентоні Блінкен ухвалював остаточне рішення про виведення військ, яке затвердив указом президент Джо Байден.

Тема Афганістану нині є гострою в американській політиці через закиди Дональда Трампа, який звинувачує демократів у "втечі" з близькосхідної країни, а також називає цей крок "ганьбою та чорним днем для Америки".