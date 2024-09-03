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Посол ЄС після удару Росії по Полтаві закликала без затримок надати Україні необхідну зброю

"Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, дальніх ударів, аби захистити свій народ".

Посол ЄС після удару Росії по Полтаві закликала без затримок надати Україні необхідну зброю
Катаріна Матернова
Фото: casprezeny.azet.sk

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві і закликала Захід якнайшвидше надати Україні необхідну зброю.

Про це вона написала у соцмережі X.

Матернова висловила співчуття родинам загиблих. Вона також додала, що "російському терору в Україні немає кінця".

"Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, дальніх ударів, щоб захистити свій народ – більше ніяких зволікань! Росія має бути зупинена", – наголосила пані посол.

Удар росіян по Полтаві

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