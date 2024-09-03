Посол ЄС після удару Росії по Полтаві закликала без затримок надати Україні необхідну зброю

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві і закликала Захід якнайшвидше надати Україні необхідну зброю.

Про це вона написала у соцмережі X.

Матернова висловила співчуття родинам загиблих. Вона також додала, що "російському терору в Україні немає кінця".

"Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, дальніх ударів, щоб захистити свій народ – більше ніяких зволікань! Росія має бути зупинена", – наголосила пані посол.

My heart is with Poltava now. 41 innocent lives brutally murdered, over 180 injured— 🇷🇺terror in 🇺🇦 knows no end. My deepest condolences to the families of the victims. 🇺🇦 needs more air defense systems, long-range strikes to protect its people —no more delays! 🇷🇺 must be stopped — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) September 3, 2024

Удар росіян по Полтаві