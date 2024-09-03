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В Ірані до 12 років засудили блогера. Його пост зібрав більше лайків, ніж допис верховного лідера Алі Хаменеї

Він отримав вирок за “проізраїльську пропагандистську діяльність”, “образу ісламських святинь”, “поширення неправди” та “пропагандистську діяльність проти режиму”. 

В Ірані до 12 років засудили блогера. Його пост зібрав більше лайків, ніж допис верховного лідера Алі Хаменеї

В Ірані до 12 років за гратами засудили іранського блогера Хоссейна Шанбехзаде, якого заарештували в червні після публікації однієї крапки у відповідь на твіт верховного лідера Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Iran International.

Шанбехзаде заарештували через кілька тижнів після того, як його відповідь у травні зібрала значно більше лайків, ніж оригінальний твіт Хаменеї, привернувши широку увагу. У липні йому продовжили термін тимчасового тримання під вартою ще на місяць.

31 серпня адвокат блогера оголосив, що його засудили до 12 років ув’язнення за фальшивими обвинуваченнями, які зазвичай висувають судові органи Ісламської Республіки проти активістів, щоб утримувати їх у в’язниці на тривалі терміни та залякувати інших.

Шанбехзаде, відомого своєю відвертою критикою та активністю в соціальних мережах, засудили до п’яти років позбавлення волі за “проізраїльську пропагандистську діяльність”, чотирьох років за “образу ісламських святинь” двох років за “поширення неправди” в соціальних мережах і один рік за “пропагандистську діяльність проти режиму”. Обвинувачення висунули на основі його “приватних чатів”.

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Cуд заявив, що блогер підтримував інших політичних в’язнів, негативне зображував ситуацію в країні, використовував хештегу “Ні страті”, підтримував скасування обов’язкового хіджабу, створював негативну атмосферу в ЗМІ проти виборів в Ірані та радів через смерть колишнього президента Ірану Ебрахіма Раїсі.

Захист пояснив, що попри те, що вирок передбачає 12 років ув'язнення, Шанбехзаде має відбути найдовший термін, тобто п'ять років. Вирок можуть оскаржити.

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