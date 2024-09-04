У Стокгольмі сталася стрілянина у школі, загинув підліток

У Стокгольмі у школі застрелили підлітка, підозрюваного затримано і ситуація є під контролем.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

Стрілянина сталася рано вранці в середу в школі на півдні шведської столиці.

“Одну людину підстрелили і госпіталізували. Коли ми приїхали, вона була при свідомості і розмовляла”, ‒ повідомив представник поліції агентству Reuters, додавши, що школа не вважається місцем злочину.

“Ми не шукаємо додаткових злочинців. Ми вважаємо, що тримаємо ситуацію в школі під контролем”, ‒ сказав речник, але відмовився від подальших коментарів.