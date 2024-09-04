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У Стокгольмі сталася стрілянина у школі, загинув підліток

Підозрюваного у злочині затримали. 

У Стокгольмі сталася стрілянина у школі, загинув підліток
Фото: EPA/UPG

У Стокгольмі у школі застрелили підлітка, підозрюваного затримано і ситуація є під контролем.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

Стрілянина сталася рано вранці в середу в школі на півдні шведської столиці.

“Одну людину підстрелили і госпіталізували. Коли ми приїхали, вона була при свідомості і розмовляла”, ‒ повідомив представник поліції агентству Reuters, додавши, що школа не вважається місцем злочину.

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“Ми не шукаємо додаткових злочинців. Ми вважаємо, що тримаємо ситуацію в школі під контролем”, ‒ сказав речник, але відмовився від подальших коментарів.

  • У серпні повідомлялося, що країни Північної Європи посилять співпрацю поліції, щоб запобігти поширенню серйозної проблеми злочинних банд у Швеції на Норвегію, Фінляндію та Данію. Правоохоронці створять координаційний центр у Стокгольмі.
  • Шведські угруповання протягом тривалого часу були одними з найжорстокіших у Європі. Цього року 10 шведів (більше половини з них неповнолітні) звинуватили у Данії у замаху на вбивство або зберіганні зброї, що викликало тривогу та різку критику.
  • Міністр юстиції Швеції Гуннар Стреммер заявив, що у відповідь Швеція та Данія розмістять поліцейських у країнах, аби обмінюватися інформацією в режимі реального часу.
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