У Стокгольмі сталася стрілянина у школі, загинув підліток

У Стокгольмі у школі застрелили підлітка, підозрюваного затримано і ситуація є під контролем.
Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.
Стрілянина сталася рано вранці в середу в школі на півдні шведської столиці.
“Одну людину підстрелили і госпіталізували. Коли ми приїхали, вона була при свідомості і розмовляла”, ‒ повідомив представник поліції агентству Reuters, додавши, що школа не вважається місцем злочину.
“Ми не шукаємо додаткових злочинців. Ми вважаємо, що тримаємо ситуацію в школі під контролем”, ‒ сказав речник, але відмовився від подальших коментарів.
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