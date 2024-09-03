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Для ОБСЄ призначили тимчасове керівництво

Тимчасово виконувати обов’язки основні функції Генерального секретаря ОБСЄ буде Кетрін Фірон.

Для ОБСЄ призначили тимчасове керівництво
Для ОБСЄ призначили тимчасове керівництво
Фото: osce.org

Голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ і торгівлі Мальти Ян Борг, вжив негайних заходів для забезпечення безперебійного функціонування Організації протягом перехідного періоду.

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

До цього Ян Борг вдався через відсутність консенсусу щодо призначення нового керівництва ОБСЄ. 

Він уповноважив Кетрін Фірон, директора Центру запобігання конфліктам ОБСЄ та заступника голови Секретаріату ОБСЄ, тимчасово виконувати обов’язки основні функції Генерального секретаря ОБСЄ. 

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Ця домовленість набуває чинності з 4 вересня 2024 року і діятиме до призначення нового Генерального секретаря. 

Крім того, доктору Теа Джаліашвілі доручено як першому заступнику директора Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ забезпечити безперебійне виконання мандату БДІПЛ до призначення нового директора.

Послу Мареку Щигелю, як директору Офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ), доручено забезпечити безперервність виконання рутинних функцій його Офісу до призначення нового Верховного комісара.

Директор Офісу представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ (RFoM) Філіп Трамбле відповідає за підтримку рутинних операцій свого офісу до призначення нового представника.

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