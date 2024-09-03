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Парламент Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Ще в червні Бухарест заявляв, що передасть Україні один із двох своїх Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему ППО.

Парламент Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot
Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Нижня палата парламенту Румунії ухвалила закон, який дозволяє передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє Reuters.

У червні Бухарест заявляв, що передасть Україні один із двох своїх Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.

Напередодні, 2 вересня, законопроєкт про безоплатну передачу Україні Patriot схвалив сенат Румунії (верхня палата парламенту). Тепер документ має підписати президент Клаус Йоганніс, після чого уряд видасть розпорядження про передачу Patriot.

У 2017 році Румунія підписала угоду на купівлю Patriot вартістю 4 мільярди доларів. На сьогодні країна отримала чотири системи, дві з яких уже експлуатуються.

У липні президенти України і Румунії підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка передбачає, зокрема, передачу Україні системи Patriot.

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