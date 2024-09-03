Парламент Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Нижня палата парламенту Румунії ухвалила закон, який дозволяє передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.
Про це повідомляє Reuters.
У червні Бухарест заявляв, що передасть Україні один із двох своїх Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.
Напередодні, 2 вересня, законопроєкт про безоплатну передачу Україні Patriot схвалив сенат Румунії (верхня палата парламенту). Тепер документ має підписати президент Клаус Йоганніс, після чого уряд видасть розпорядження про передачу Patriot.
У 2017 році Румунія підписала угоду на купівлю Patriot вартістю 4 мільярди доларів. На сьогодні країна отримала чотири системи, дві з яких уже експлуатуються.
У липні президенти України і Румунії підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка передбачає, зокрема, передачу Україні системи Patriot.