Парламент Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Ще в червні Бухарест заявляв, що передасть Україні один із двох своїх Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему ППО.

Нижня палата парламенту Румунії ухвалила закон, який дозволяє передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє Reuters.

У червні Бухарест заявляв, що передасть Україні один із двох своїх Patriot за умови, що союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони.

Напередодні, 2 вересня, законопроєкт про безоплатну передачу Україні Patriot схвалив сенат Румунії (верхня палата парламенту). Тепер документ має підписати президент Клаус Йоганніс, після чого уряд видасть розпорядження про передачу Patriot.

У 2017 році Румунія підписала угоду на купівлю Patriot вартістю 4 мільярди доларів. На сьогодні країна отримала чотири системи, дві з яких уже експлуатуються.

У липні президенти України і Румунії підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка передбачає, зокрема, передачу Україні системи Patriot.