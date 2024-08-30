Міноборони Румунії направило до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні комплексу Patriot

Румунське міністерство національної оборони направило до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні комплексу ППО Patriot.

Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода”.

В свою чергу, парламент може ухвалити рішення на осінній сесії, яка розпочнеться 2 вересня.

Міністерство оборони зазначає, що поставить одну із семи систем Patriot у конфігурації 3+, раніше закуплених у США.

Чотири з них вже прибули до Румунії, ще три прибудуть до Румунії найближчим часом.

Зазначається, що конфігурація 3+ є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot і використовується США та майже 20 іншими союзниками. Вона базується на високоефективних РЛС і передових ракетах-перехоплювачах класу “повітря-повітря” PAC-3. Ці ракети можуть вражати балістичні ракети на відстані до 20 км.

Батарея містить чотири ракети PAC-3, на відміну від попередньої версії PAC-2, яка містить лише одну. Система Patriot коштує близько 1 млрд доларів, а кожна ракета коштує майже 4 млн доларів.

Законопроєкт не передбачає точної дати передачі Україні комплексу Patriot та залишає це на розсуд уряду Румунії.