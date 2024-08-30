BILD: у Німеччині пролунав вибух на території оборонної компанії, є поранені

У Німеччині пролунав вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин, повідомляє BILD.

Інцидент стався у місті Тройсдорф у землі Північна Рейн-Вестфалія, двоє співробітників отримали серйозні поранення.

На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція та пожежна бригада.

Як саме стався вибух, поки що невідомо.

За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії у Тройсдорфі – Dynitec та DynaEnergetics, пише газета Kölner Stadt-Anzeiger.