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BILD: у Німеччині пролунав вибух на території оборонної компанії, є поранені

Попередньо, йдеться про підприємство Diehl Defense.

BILD: у Німеччині пролунав вибух на території оборонної компанії, є поранені
Фото: BILD

У Німеччині пролунав вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин, повідомляє BILD.

Інцидент стався у місті Тройсдорф у землі Північна Рейн-Вестфалія, двоє співробітників отримали серйозні поранення.

На місці працюють рятувальні вертольоти, поліція та пожежна бригада.

Як саме стався вибух, поки що невідомо. 

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За попередніми даними, йдеться про подію на території оборонного підприємства Diehl Defense. Воно має дві дочірні компанії у Тройсдорфі – Dynitec та DynaEnergetics, пише газета Kölner Stadt-Anzeiger.

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