WSJ: антиурядові протести в Грузії можуть відновитися у вересні

Антиурядові протести в Грузії можуть відновитися у вересні ‒ у розпал кампанії парламентських виборів 26 жовтня, пише Wall Street Journal.
Зараз студенти, які є у центрі протестів, поїхали з Тбілісі до своїх рідних міст.
У вересні, уряд, найімовірніше, зверне увагу законів проти ЛГБТ-спільноти, які пройшли перше читання. Нове законодавство популярне у консервативній сільській місцевості та отримало благословення Грузинської православної церкви.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентських виборів у республіці на 26 жовтня.
- У червні спікер парламенту Грузії підписав закон, що є аналогом російського "про іноагентів", який Кремль використовує для репресій. Документ підписали в обхід президентського вето – Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати його.
- З 1 серпня організації, яких стосується закон “про прозорість іноземного впливу”, мають подати заяви до відповідних органів.
- Закон вимагає від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Проти ухвалення закону протестували тисячі мешканців Грузії. Студенти топових грузинських вишів оголошували страйк. Протестувальників затримували, багато отримали поранення.
- У липні Сполучені Штати Америки заморозили надання Грузії допомоги розміром 95 мільйонів доларів через "антидемократичні дії" грузинської влади.
- Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський наголосив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено.