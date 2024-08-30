WSJ: антиурядові протести в Грузії можуть відновитися у вересні

Зараз студенти, які є у центрі протестів, роз'їхалися зі столиці до своїх рідних міст.

Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

Антиурядові протести в Грузії можуть відновитися у вересні ‒ у розпал кампанії парламентських виборів 26 жовтня, пише Wall Street Journal.

Зараз студенти, які є у центрі протестів, поїхали з Тбілісі до своїх рідних міст.

У вересні, уряд, найімовірніше, зверне увагу законів проти ЛГБТ-спільноти, які пройшли перше читання. Нове законодавство популярне у консервативній сільській місцевості та отримало благословення Грузинської православної церкви.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентських виборів у республіці на 26 жовтня.