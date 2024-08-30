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Британський прем'єр позбувся потрету Маргарет Тетчер у своїй резиденції

Кіра Стармера звинуватили у неповазі до історії країни.

Британський прем'єр позбувся потрету Маргарет Тетчер у своїй резиденції
Портер Маргарет Тетчер на Даунінґ-стріт
Фото: The Guardian

Очільник британського уряду Кір Стармер прибрав зі своєї резиденції на Даунінґ-стріт, 10 потрет легендарної прем'єр-міністерки Сполученого Королівства Маргарет Тетчер.

За повідомленням The Guardian, йдеться про полотно із зображенням політикині, яке було замовлене у 2009 році тодішнім главою уряду, лейбористом Гордоном Брауном. Його створив невідомий художник, а вартість портрету оцінюють у 100 тисяч фунтів. Місіс Тетчер сама обрала коштовності, у яких зображена на картині. 

Однопартієць Брауна Стармер через 15 років не оцінив вчинок попередника: полотно прибрали з приміщення резиденції, яке на честь нього тривалий час називалося "кімнатою Тетчер".

Консервативна партія Британії розкритикувала прем'єра за цей вчинок. Нинішня опозиція вважає, що Стармер продемонстрував неповагу до історії країни. Мардо Фрейзер, шотландський депутат від торі, припустив, що лейборист "не зміг витримати погляду визнаної світом лідерки, до чиїх досягнень він ніколи не зможе навіть наблизитися". 

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