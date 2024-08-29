ЦАХАЛ каже про ліквідацію місцевого командира угруповання “Ісламський джихад”

Загалом ізраїльські військові заявляють, що вбили ще п'ятьох бойовиків під час операції на окупованому Західному березі.

ЦАХАЛ каже, що серед ліквідованих бойовиків є місцевий командир “Ісламського джихаду” Мохаммед Джабер

Ізраїльські військові заявили, що вони вбили ще п'ятьох бойовиків під час широкомасштабної операції на окупованому Західному березі річки Йордан, пише Associated Press.

ЦАХАЛ каже, що серед ліквідованих бойовиків є Мохаммед Джабер, відомий як Абу Шуджаа, місцевий командир бойового угруповання “Ісламський джихад” у таборі біженців Нур Шамс на околиці міста Тулкарем.

Палестинці смерть Джабера не підтвердили. Раніше цього року повідомилялося про його смерть під час ізраїльської операції, а потім чоловік несподівано з’явився на похоронах інших бойовиків.

Зараз ізраїльські військові заявляють, що Джабера вбили разом з чотирма іншими бойовиками в перестрілці з ізраїльськими силами вранці в четвер. За даними ЦАХАЛу, Абу Шуджаа пов'язаний з численними нападами на ізраїльтян, зокрема смертельним інцидентом у червні.

Фото: EPA/UPG Антитерористична операція Ізраїлю на Західному березі, 29 серпня 2024 року