ЦАХАЛ каже про ліквідацію місцевого командира угруповання “Ісламський джихад”

Ізраїльські військові заявили, що вони вбили ще п'ятьох бойовиків під час широкомасштабної операції на окупованому Західному березі річки Йордан, пише Associated Press.
ЦАХАЛ каже, що серед ліквідованих бойовиків є Мохаммед Джабер, відомий як Абу Шуджаа, місцевий командир бойового угруповання “Ісламський джихад” у таборі біженців Нур Шамс на околиці міста Тулкарем.
Палестинці смерть Джабера не підтвердили. Раніше цього року повідомилялося про його смерть під час ізраїльської операції, а потім чоловік несподівано з’явився на похоронах інших бойовиків.
Зараз ізраїльські військові заявляють, що Джабера вбили разом з чотирма іншими бойовиками в перестрілці з ізраїльськими силами вранці в четвер. За даними ЦАХАЛу, Абу Шуджаа пов'язаний з численними нападами на ізраїльтян, зокрема смертельним інцидентом у червні.
- Ізраїль розпочав широкомасштабну операцію на Західному березі річки Йордан у ніч на середу. ХАМАС заявив, що 10 його бійців вбили у різних місцях, а Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило про 11-го загиблого, не вказуючи, був це бойовик чи цивільний.
- ЦАХАЛ працює над ліквідацією терористичної мережі, яку розбудовують на Західному березі за підтримки Ірану.