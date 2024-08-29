​Кулеба закликає партнерів поставити Україні Patriot і дозволити завдавати ударів вглиб Росії

"Ми очікуємо дозволу. І ми очікуємо постачання ракет, які можуть бути використані для цієї мети".

Україна очікує від партнерів дозволу на використання наданого ними далекобійного озброєння для ураження військових цілей на території Росії, а також закликає союзників надати обіцяні системи Patriot.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо дозволу. І ми очікуємо постачання ракет, які можуть бути використані для цієї мети. Від самого початку вторгнення США, Велика Британія, ЄС та інші країни діють як коаліція. І такий важливий гравець як Європейський Союз має право голосу в цій дискусії. І я закликаю ЄС відіграти свою роль і заявити про позицію дуже чітко і рішуче", - сказав Кулеба перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

Він наголосив, що дозвіл необхідний наразі для того, щоб "зберегти динаміку" і "продовжувати придушувати російську здатність руйнувати Україну і просуватися на схід країни".

"Усі ці рішення лежать на столі. Ми хочемо уникнути ситуації, коли публічно заявлятимуть, що ніхто в принципі не проти ударів углиб Росії, але жодних реальних дій для цього не робиться. А це реальна дія - відправити ракети і дозволити нам застосувати їх на території РФ", - пояснив міністр.

Окремо Кулеба знову наголосив, що Україна має намір використовувати зброю лише проти легітимних військових цілей РФ.

Він додав, що "зрештою, ми вирішуємо всі проблеми", і Україна продовжує вести відкриту розмову з Великою Британією та США щодо дозволу наносити удари їхньою зброєю. Міністр зазначив, що "час важливий", і "це питання сьогоднішнього дня".

"За всі зволікання ми платимо руйнуваннями і загибеллю людей. Зокрема, я хотів би скористатися цією можливістю і дипломатично, але мої колеги мене зрозуміють, закликати всі країни, які обіцяли поставити системи Patriot декілька місяців тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові до постачання. Не вистачає тільки зеленого світла, щоб зробити це", - сказав Кулеба.

Він також відзначив необхідність максимального скорочення затримок у наданні військової допомоги: "Розрив між оголошеннями про пакети допомоги та їх надходженням іноді все ще досить великий".