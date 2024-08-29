ФБР: Стрілець на мітингу Трампа діяв самотужки і не мав зв'язків із закордоном

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило нову інформацію про замах на життя кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу у Батлері, штат Пенсильванія.

Як пише BBC, американським правоохоронцям вдалося достеменно з'ясувати, що 20-річний Томас Крукс не був частиною злочинного угруповання, діяв цілком самотужки і не отримував допомогу чи вказівки від закордонних джерел.

Проте для ФБР залишається загадкою мотив вбивці. З'ясувалося, що тривалий час Крукс стежив за партійними заходами не лише Трампа, але й на той час його суперника Джо Байдена. Слідство припускає, що чоловік не був сфокусований лише на одній потенційній жертві і обрав мітинг Трампа лише тому, що побачив в ньому хорошу нагоду для спроби вбивства.

Окрім того, пошукові запити та активність у соцмережах Крукса свідчать про те, що він мав "змішану ідеологію", в якій немає очевидного домінування лівих чи правих поглядів. Наразі перевіряється інформація про те, що колись нападник залишав у мережі коментарі антисемітського характеру.