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ФБР: Стрілець на мітингу Трампа діяв самотужки і не мав зв'язків із закордоном

Мотив вбивці досі залишається загадкою через його "змішану ідеологію".

ФБР: Стрілець на мітингу Трампа діяв самотужки і не мав зв'язків із закордоном
Замах на Дональда Трампа
Фото: EPA/UPG

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило нову інформацію про замах на життя кандидата у президенти Дональда Трампа під час мітингу у Батлері, штат Пенсильванія.

Як пише BBC, американським правоохоронцям вдалося достеменно з'ясувати, що 20-річний Томас Крукс не був частиною злочинного угруповання, діяв цілком самотужки і не отримував допомогу чи вказівки від закордонних джерел.

Проте для ФБР залишається загадкою мотив вбивці. З'ясувалося, що тривалий час Крукс стежив за партійними заходами не лише Трампа, але й на той час його суперника Джо Байдена. Слідство припускає, що чоловік не був сфокусований лише на одній потенційній жертві і обрав мітинг Трампа лише тому, що побачив в ньому хорошу нагоду для спроби вбивства. 

Окрім того, пошукові запити та активність у соцмережах Крукса свідчать про те, що він мав "змішану ідеологію", в якій немає очевидного домінування лівих чи правих поглядів. Наразі перевіряється інформація про те, що колись нападник залишав у мережі коментарі антисемітського характеру. 

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