Павла Дурова було звільнено у залі суду під заставу у 5 мільйонів євро

Засновник Telegram не може залишати територію Франції та повинен двічі на тиждень звітувати поліції.

Французький суд погодився з рішенням правоохороних органів щодо початку процесу за усіма звинуваченнями, висунутими проти засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Проте утримувати росіянина під вартою надалі не будуть.

Як пише Reuters, Дурову дозволили вийти на волю за умови дотримання судових зобов'язань. По-перше, він має сплатити заставу у розмірі 5 мільйонів євро. По-друге, бізнесмену заборонено залишати територію Франції. А також він повинен двічі на тиждень звітувати поліції.

Судове зобов'язання у французькому законодавстві не означає, що людина вважається винною, і не завжди веде до швидкого вироку. Процес може тривати роками, перш ніж обґрунтоване обвинувачення передадуть на розгляд Феміди або заморозять чи закриють.