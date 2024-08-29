Павла Дурова було звільнено у залі суду під заставу у 5 мільйонів євро

Французький суд погодився з рішенням правоохороних органів щодо початку процесу за усіма звинуваченнями, висунутими проти засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Проте утримувати росіянина під вартою надалі не будуть.
Як пише Reuters, Дурову дозволили вийти на волю за умови дотримання судових зобов'язань. По-перше, він має сплатити заставу у розмірі 5 мільйонів євро. По-друге, бізнесмену заборонено залишати територію Франції. А також він повинен двічі на тиждень звітувати поліції.
Судове зобов'язання у французькому законодавстві не означає, що людина вважається винною, і не завжди веде до швидкого вироку. Процес може тривати роками, перш ніж обґрунтоване обвинувачення передадуть на розгляд Феміди або заморозять чи закриють.
- Раніше повідомлялося, що Дуров вийшов з-під варти для того, щоб дати свідчення у суді.
- Його заарештували в аеропорту Парижа через звинувачення у численних злочинах, пов'язаних із відсутністю модерації в Telegram.
- Французька поліція також розшукує брата Павла Дурова Миколу.