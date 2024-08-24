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У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ

Його затримали відразу після прильоту з Азербайджану. Дурова звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації в Telegram.

У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
Павло Дуров
Фото: wikipedia.org

Засновника месенджера Telegram, мільярдера Павла Дурова заарештували в аеропорту Парижа, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на французький новинний канал LCI.

Стверджується, що його затримали відразу після прильоту з Азербайджану. 

Він прибув до Франції на приватному бізнес-джеті. Разом із ним був охоронець та невідома жінка.

Водночас, за даними французького телеканалу TF1, Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Ле Бурже, коли він вийшов зі свого приватного літака. Дуров прилетів до Франції з Азербайджану

Телеканал повідомляє, що Дуров у Франції був включений до списку розшукуваних осіб. Є ордер на його арешт. Дурова звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації в Telegram.

Наразі Дуров перебуває під вартою.

Також телеканал TF1 повідомляє, що Дуров знав про можливість його арешту у Франції, тому останнім часом уникав поїздок Європою. Однак сьогодні з невідомих причин прилетів до Парижа.

Сьогодні у його справі буде засідання суду. Де його можуть заарештувати.

Зазначимо, у 2021 році Дуров отримав французьке громадянство.

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