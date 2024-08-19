Французькі ліві знову розкололися. Цього разу - через Макрона

У Франції ліва коаліція знову зазнала розколу, пише Politico.

Цього разу це сталося через пропозицію лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона оголосити імпічмент президенту Еммануелю Макрону.

Заява Меланшона з'явилася у вихідні. Політик закликав президента призначити кандидатку від лівих сил Люсі Кастет прем'єр-міністром. Меланшон сказав, що коли Макрон не виконає вимогу коаліції, то парламент повинен почати процедуру імпічменту, оскільки "відмова визнати вибори до законодавчого органу і рішення їх проігнорувати є порушенням елементарних вимог президентського мандату".

Пропозиція має дуже мало шансів на успіх, оскільки для проведення імпічменту необхідно дві третини голосів депутатів обох палат французького парламенту. Але вона спровокувала суперечки всередині коаліції лівих.

Інші політсили поспішили відкинути заклик "Нескореної Франції" і дистанціювалися від нього. Партії заявили, що це ініціатива лише Меланшона, і вони її не підтримують.