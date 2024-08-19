Біля Сицилії затонула яхта, шукають 7 людей

Семеро людей вважаються зниклими безвісти після того, як яхта Bajesian з 22 особами на борту затонула біля узбережжя Сицилії під час сильного шторму, пише The Guardian.

Судно було пришвартовано у порту Портічелло та відпливло у неділю ввечері.

Патрульні катери берегової охорони та пожежники врятували 15 людей із 49-метрового вітрильного човна, серед врятованих є однорічний хлопчик.

Італійське агентство новин ANSA повідомило, що четверо британців, канадець і двоє американців зникли безвісти. Інцидент стався близько 5 ранку в понеділок.

Водолази-рятувальники намагаються дістатися до корпусу судна, що затонуло приблизно на глибині 49 метрів.

Врятований хлопчик потрапив до лікарні разом із матір’ю, яка отримала легкі травми. Він у задовільному стані, але медичні працівники проводять додаткові обстеження.

Газета Il Giornale di Sicilia повідомила, що човен йшов під британським прапором і на борту були переважно британські пасажири, а також люди з Нової Зеландії, Шрі-Ланки, Ірландії та британсько-французькі громадяни.