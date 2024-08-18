Блінкен вдев'яте з 7 жовтня вирушив до Ізраїлю

Американські, єгипетські та катарські посередники прагнуть закріпити угоду про припинення вогню у Газі.

Сьогодні, 18 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю з 7 жовтня, сподіваючись укласти угоду про перемир'я в Газі.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Американські, єгипетські та катарські посередники прагнуть закріпити угоду про припинення вогню у Газі після двох днів переговорів у Досі. Блінкен також планує зустрітися з лідерами Ізраїлю, включаючи прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Ізраїльські переговорники також мають провести подальші переговори в Каїрі, а робочі групи залишаються в Досі.

Ще один такий саміт попередньо також запланований у Каїрі, на середу чи четвер.

В останні дні посередники заявили, що переговори просуваються, президент США Джо Байден сказав журналістам у Білому домі в п'ятницю, що до угоди зараз "ближче, ніж будь-коли".

"Ми усунули прогалини, що залишилися, і заповнили їх таким чином, що, на нашу думку, в даний час досягнуто правочину, який можна закрити, реалізувати і рухатися вперед", - заявив журналістам у п'ятницю високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Водночас, член політбюро ХАМАС Самі Абу Зухрі розвів обережний оптимізм, заявивши в коментарі AFP, що ознаки прогресу після двох днів переговорів у Досі були "ілюзією".