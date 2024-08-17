У Лівані тотальний блекаут через нестачу палива

Йдеться про "повне припинення подачі електроенергії у всі райони Лівану".

Електростанція у Захрані на півдні Лівану перестала працювати через повне виснаження запасів палива у сховищах, пише DW із посиланням на держагентство країни National News Agency.

Це була остання електростанція, яка працювала в Лівані.

Компанія-оператор станції зазначила, що йдеться про "повне припинення подачі електроенергії у всі райони Лівану", припинено постачання аеропортів, водопровідної та каналізаційної інфраструктур та інших об'єктів.

У National News Agency уточнили, що електрика перестала надходити також до порту Бейрута та в'язниці.

Управління водопостачання Південного Лівану заявило, що відключення негативно вплине на постачання регіону водою.

Зазначимо, на початку місяця США посилили військову присутність на Близькому Сході через загрозу війни. Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.