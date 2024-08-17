Колишній прем'єр-міністр Таїланду Таксин Чинават отримав королівське помилування, і його умовно-дострокове звільнення закінчиться завтра.

Про це пише DW з посиланням на його захист.

“Таксин є одним із ув’язнених, які отримали королівське помилування для в’язнів на честь дня народження короля Маха Вачхіралонгкона минулого місяця. Пізніше він отримає документ із в'язниці про те, що він вільний”, ‒ йдеться у заяві його адвокатів.

Раніше умовно-дострокове звільнення Таксина мало закінчитися наприкінці серпня.

Таксин виходить на свободу після обрання його доньки прем’єр-міністеркою

37-річну доньку Таксина Петонгтарн Чинават обрали другою жінкою-прем’єр-міністром Таїланду та третьою з родини Чинавата на цій посаді.

Петонгтарн на посаді очільниці уряду підтримали майже дві третини членів парламенту Таїланду.

Голосування за нового прем'єр-міністра відбулося через рішення Конституційного суду про усунення соратника Таксина Сретти Тавісина з посади прем'єра за порушення етичних норм.

Суперечливий Таксин Чинават

Таксин був одним із найвпливовіших політиків Таїланду протягом десятиліть, а також однією з найбільш суперечливих фігур.

“Для сільських виборців Таксин був першим лідером, який звернув увагу на потреби мільйонів людей, що “живуть за межами яскравих вогнів Бангкока”. Але для багатьох із міського середнього класу та роялістської еліти Таксин був дружнім капіталістом, який грабував економіку”, ‒ зазначає видання.

Політик перебував при владі з 2001 по 2006 рік, коли його скинули унаслідок військового перевороту. Йому висунули низку звинувачень у корупції.

Таксин втік з Таїланду в 2008 році, стверджуючи, що не отримає справедливого суду, і провів 15 років у самовигнанні в Дубаї. Він повернувся до Бангкока в серпні 2023 року. Його швидко взяли під варту, Верховний суд засудив політика до восьми років ув'язнення за обвинуваченням у хабарництві та зловживанні владою.

Торік у вересні минулого року король Вачхіралонгкон скоротив його вирок до одного року.