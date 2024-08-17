Угруповання каже про удар по ізраїльському регіону Верхня Галілея.

Мітинг у підтримку Хезболли. Ліван, жовтень 2017 року

Шиїтська ісламістська організація "Хезболла" заявила, що вдарила ракетами по півночі Ізраїлю після одного з найбільш смертоносних ударів ЦАХАЛу по Лівану за 10 місяців, пише Bloomberg.

Угруповання каже про удар по ізраїльському регіону Верхня Галілея.

Ізраїльські військові ідентифікували близько 55 снарядів, що летіли з Лівану, деякі з яких впали на відкритих територіях. Постраждалих немає, виникли численні пожежі, влада працює над їх гасінням.

Внаслідок ще одного обстрілу у суботу поранено двоє солдатів.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про нічну атаку по сховищу зброї Хезболли у місті Набатія. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, десять громадян Сирії загинули, ще п'ятеро отримали поранення, двоє у важкому стані.

Видання додає, що останні обстріли, ймовірно, посилять побоювання, що майже щоденні перестрілки між двома сторонами можуть загостритись.