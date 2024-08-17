Шиїтська ісламістська організація "Хезболла" заявила, що вдарила ракетами по півночі Ізраїлю після одного з найбільш смертоносних ударів ЦАХАЛу по Лівану за 10 місяців, пише Bloomberg.
Угруповання каже про удар по ізраїльському регіону Верхня Галілея.
Ізраїльські військові ідентифікували близько 55 снарядів, що летіли з Лівану, деякі з яких впали на відкритих територіях. Постраждалих немає, виникли численні пожежі, влада працює над їх гасінням.
Внаслідок ще одного обстрілу у суботу поранено двоє солдатів.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про нічну атаку по сховищу зброї Хезболли у місті Набатія. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, десять громадян Сирії загинули, ще п'ятеро отримали поранення, двоє у важкому стані.
Видання додає, що останні обстріли, ймовірно, посилять побоювання, що майже щоденні перестрілки між двома сторонами можуть загостритись.
- Тиждень тому Ізраїль завдав авіаудару по Лівану, унаслідок якого загинув командир терористичного угруповання ХАМАС Самер Махмуд аль-Хаджа.
- США посилили військову присутність на Близькому Сході через загрозу війни. Пентагон спрямував до регіону додаткову техніку та особовий склад.