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Хезболла заявила, що вдарила ракетами по півночі Ізраїлю

Угруповання каже про удар по ізраїльському регіону Верхня Галілея. 

Хезболла заявила, що вдарила ракетами по півночі Ізраїлю
Мітинг у підтримку Хезболли. Ліван, жовтень 2017 року
Фото: EPA/UPG

Шиїтська ісламістська організація "Хезболла" заявила, що вдарила ракетами по півночі Ізраїлю після одного з найбільш смертоносних ударів ЦАХАЛу по Лівану за 10 місяців, пише Bloomberg.

Угруповання каже про удар по ізраїльському регіону Верхня Галілея. 

Ізраїльські військові ідентифікували близько 55 снарядів, що летіли з Лівану, деякі з яких впали на відкритих територіях. Постраждалих немає, виникли численні пожежі, влада працює над їх гасінням. 

Внаслідок ще одного обстрілу у суботу поранено двоє солдатів.

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Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про нічну атаку по сховищу зброї Хезболли у місті Набатія. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, десять громадян Сирії загинули, ще п'ятеро отримали поранення, двоє у важкому стані.

Видання додає, що останні обстріли, ймовірно, посилять побоювання, що майже щоденні перестрілки між двома сторонами можуть загостритись.

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