Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
ГоловнаСвіт

Турецькі парламентарі побилися через ув'язненого опозиціонера

Першими махати кулаками кинулися представники керівної партії Ердогана.

Турецькі парламентарі побилися через ув'язненого опозиціонера
Початок бійки у турецькому парламенті
Фото: EPA/UPG

У парламенті Туреччини сталася бійка під час виступу депутата від Робочої партії Ахмета Сіка, який порушив питання ув'язнення відомого опозиціонера Джана Аталая.

Як повідомляє Sky News, до трибуни, з якої Сік критикував владу за дії проти політичного опонента, підійшов депутат від керівної партії президента Реджепа Ердогана, дав йому ляпаса та схопив за горло, поваливши на землю. Конфлікт швидко переріс у масову бійку біля президії. Не минулося без крові.

За свідченнями парламентарів, соратників Ердогана розлютило, коли опозиціонер заявив, що справжні терористи, а не ті, на яких таке ярмо ставить влада, сидять у кріслах депутатів.

Через безлад у залі засідання парламенту перервали на 45 хвилин. 

  • Бійка у парламенті республіки сталася буквально на наступний день після виступу там президента Палестини Махмуда Аббаса, який прибув до Туреччини з візитом
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies