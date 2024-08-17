Турецькі парламентарі побилися через ув'язненого опозиціонера

У парламенті Туреччини сталася бійка під час виступу депутата від Робочої партії Ахмета Сіка, який порушив питання ув'язнення відомого опозиціонера Джана Аталая.

Як повідомляє Sky News, до трибуни, з якої Сік критикував владу за дії проти політичного опонента, підійшов депутат від керівної партії президента Реджепа Ердогана, дав йому ляпаса та схопив за горло, поваливши на землю. Конфлікт швидко переріс у масову бійку біля президії. Не минулося без крові.

За свідченнями парламентарів, соратників Ердогана розлютило, коли опозиціонер заявив, що справжні терористи, а не ті, на яких таке ярмо ставить влада, сидять у кріслах депутатів.

Через безлад у залі засідання парламенту перервали на 45 хвилин.