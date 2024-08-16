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Росія погрожує кримінальним переслідуванням італійцям, які зняли репортаж на Курщині

Раніше італійські журналісти телеканалу RAI показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області.

Росія погрожує кримінальним переслідуванням італійцям, які зняли репортаж на Курщині
Речниця МЗС РФ Марія Захарова

Сьогодні, 16 серпня, МЗС Росії викликало посла Італії Чечилію Піччоні. Російські “дипломати” поскаржилось їй на знімальну групу телеканалу Rai, котра зняла репортаж у Курській області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На думку росіян, журналісти Rai, які працювали на Курщині, "грубо порушили російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".

МЗС РФ пригрозило журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії. При цьому росіяни додали, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину".

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Цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області. Вони, ймовірно, стали першими іноземними журналістами, які отримали допуск на цю територію.

Після цього Telegram-канали росіян повідомили, що російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".

В свою чергу, італійські журналістські профспілки Usigrai та Fnsi вже назвали твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai неприйнятним. Італійські журналісти нагадали МЗС РФ, що "журналістика не є злочином".

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