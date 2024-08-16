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У кількох містах Молдови невідомі встановили таблиці із закликом голосувати проти вступу країни в ЄС

Поліція з'ясувала, що один із розклеювачів - чоловік із кримінальним минулим.

У кількох містах Молдови невідомі встановили таблиці із закликом голосувати проти вступу країни в ЄС
Заклики проти вступу Молдови до ЄС
Фото: Facebook/Dragoș Galbur

У Кишиневі, Бєльцях, Комраті, а також у Гагаузії у дворах і вздовж доріг з'явилися таблиці із закликом голосувати проти вступу Молдови до Євросоюзу, передає Newsmaker.

За інформацією поліції, заклики встановили, зокрема, перед будівлею президентської адміністрації. Правоохоронці встановили, що таблицю поставив чоловік, який має кримінальне минуле.

Поліція зсувала, що листівки розклеювала жінка. Наразі особи тих, хто поширює антиєвропейські заклики встановлюють правоохоронці.

  • Як відомо, 20 жовтня у Молдові відбудеться референдум щодо вступу країни до ЄС. Якщо громадяни підтримають євроінтеграцію, то у Конституції з'явиться декілька правок. 
  • Зокрема, у преамбулі Конституції буде згадка про європейську ідентичність та незворотність європейського шляху розвитку Молдови. У Також з’явиться окрема стаття «Європейська інтеграція». У ній вкапропишутьжуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС та актів, які переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання у цих документів буде пріоритет перед національними законами. 
  • Всі ці поправки внесуть одразу після визнання Конституційним судом результатів референдуму без додаткового голосування у парламенті.
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