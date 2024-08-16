У кількох містах Молдови невідомі встановили таблиці із закликом голосувати проти вступу країни в ЄС

Поліція з'ясувала, що один із розклеювачів - чоловік із кримінальним минулим.

Заклики проти вступу Молдови до ЄС

У Кишиневі, Бєльцях, Комраті, а також у Гагаузії у дворах і вздовж доріг з'явилися таблиці із закликом голосувати проти вступу Молдови до Євросоюзу, передає Newsmaker.

За інформацією поліції, заклики встановили, зокрема, перед будівлею президентської адміністрації. Правоохоронці встановили, що таблицю поставив чоловік, який має кримінальне минуле.

Поліція зсувала, що листівки розклеювала жінка. Наразі особи тих, хто поширює антиєвропейські заклики встановлюють правоохоронці.