Словацька опозиція закликає проголосувати за відставку міністрів культури та юстиції

Причиною цьому стало позбавлення посад керівників установ культури та звільнення колишнього прокурора, засудженого за корупцію, яке називають політичною чисткою.

Словацькі опозиційні партії заявили, що змусять парламент проголосувати за відставку міністрів культури та юстиції країни після позбавлення посад керівників установ культури та звільнення колишнього прокурора, засудженого за корупцію.

Про це пише Reuters.

Ці пропозиції мають обговорити на спеціальній парламентській сесії.

На початку тижня у країні відбулися публічні протести, які зібрали тисячі людей, демонструючи високу напруженість у словацькому суспільстві після нападу на прем’єр-міністра Роберта Фіцо у травні.

Коаліція Фіцо має більшість у парламенті та підтримала міністрів, що робить їх звільнення малоймовірним.

Раніше цього місяця міністерка культури Мартіна Шимковічова з Словацької національної партії (SNS) звільнила керівників національного театру та галереї, посилаючись на втрату довіри та помилки керівництва. Опозиція заявила, що причини звільнення вигадані і є “політичної чисткою”.

Уряд Фіцо здійснив кардинальні зміни після вступу на посаду в жовтні минулого року, включно з реформуванням “Радіо та телебачення Словаччини” (RTVS). Журналісти мовника розцінили це як політичне втручання.

Окрім того, нещодавні зміни в правосудді та поліції включали ліквідацію відділу прокуратури та підрозділу поліції, який займався хабарництвом, і пом’якшення покарання за фінансові злочини.

Цього місяця міністр юстиції скористався спеціальними повноваженнями, щоб звільнити з в’язниці колишнього прокурора, засудженого на 8 років за корупцію під час роботи попереднього уряду під керівництвом Фіцо. Експрокурор зараз очікує розгляд апеляції.

Після замаху Фіцо звинуватив опозицію в розпалюванні ненависті. Раніше цього тижня він заявив, що останні протести громадян можуть призвести до чергового нападу на урядового політика, за який відповідальною буде опозиція.