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Нідерланди можуть відправляти засуджених у тюрми в інших країнах

У в'язницях країни бракує персоналу, багато засуджених чекають свого вироку на свободі. 

Нідерланди можуть відправляти засуджених у тюрми в інших країнах
Фото: ANP

У Нідерландах через гостру нестачу персоналу у в’язницях досліджують, чи можуть певні групи засуджених відбувати покарання в інших країнах.

Про це пише видання NOS.

Державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Інгрід Кунраді у своєму зверненні до Палати представників зазначила, що все більше засуджених чекають свого вироку на свободі. 

Держсекретарка наголошує, що вироки мають виконуватися якомога швидше. Її попередник, відповідальний за пенітенціарну систему, вживав низку заходів, щоб звільнити більше місць у в'язницях. Наприклад, деяких засуджених достроково відправляли додому з електронним браслетом. Крім того, тимчасово не викликали засуджених, які повинні самі з’являтися у виправну установу.

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Переважно на волі перебували особи, які вчинили легкі злочини, але останнім часом почала з'являтися інформація, що серед них є водії, з вини яких у ДТП загинули люди, пише Укрінформ. А також засуджені за домашнє та сексуальне насильство. Декотрі з них чекають виклику ще з грудня минулого року, але досі не пробули жодного дня у в'язниці.

За словами Кунраді, одним із можливих заходів є виконання покарань за кордоном. Вона зазначає, що затриманих з Бельгії та Норвегії раніше тримали в нідерландських камерах.

Чиновниця тепер дослідить, чи можна укласти угоди з іншими державами-членами ЄС щодо розміщення в’язнів за межами Нідерландів.

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