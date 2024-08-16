Екоактивісти заблокували роботу чотирьох німецьких аеропортів

Група "Останнє покоління" вимагає від уряду відмови від викопного палива до 2030 року.

Радикальні поборники захисту навколишнього середовища у четвер вчергове намагалися саботувати роботу аеропортів у Німеччині. Представники групи "Останнє покоління" пробралися на злітні смуги летовищ у Бонні-Кельні, Нюрнберзі, Берліні та Штуттгарті.

Як повідомляє The Guardian, екоактивісти прорізали отвори у металевих парканах та приклеїли себе до асфальту, розгорнувши плакати "Нафта вбиває" та "Підпишіть угоду". У двох з чотирьох випадків авіакомпаніям довелося переносити рейси.

Екоактивісти вимагають від німецького уряду схвалити документ, відповідно до якого держава має заборонити використання викопних видів палива до 2030 року.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер назвала дії протестувальників "небезпечними та дурними", оскільки вони наражають на небезпеку не лише свої життя, але й пасажирів. Урядовиця вимагає для затриманих жорстких тюремних термінів, а також закликає адміністрації аеропортів посилити заходи безпеки.