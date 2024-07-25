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Екоактивісти спричинили скасування та затримки рейсів по всій Європі

Учасники акції вимагають від заможних держав відмовитися від викопного палива до 2030 року.

Екоактивісти спричинили скасування та затримки рейсів по всій Європі
Аеропорт Хітроу, Лондон
Фото: EPA/UPG

Організація "Нафта вбиває" та інші екозахисні групи Європи провели у середу протестну акцію в аеропортах.

Як пише The Guardian, у Німеччині активісти розрізали металевий паркан летовища Кельн-Бонн та приклеїли себе до злітно-посадкової смуги, через що було скасовано 31 рейс, а ще шість спрямували до інших аеропортів.

У Відні протестувальники розлили помаранчеву фарбу у терміналі, а також затримали низку рейсів, відмовившись сісти на свої місця перед злетом. А у Швейцарії захисники природи заблокували дороги, що ведуть до аеропортів Цюриха та Женеви. 

Про різні акції, спрямовані на створення перебоїв в роботі авіації, повідомляли також у Норвегії, Фінляндії та Іспанії. А в лондонському аеропорту Хітроу поліції вдалося затримати одразу десятеро людей, які планували завадити нормальній роботі летовища. 

Усі протести були проведені зі спільною вимогою до розвинених заможних країн відмовитися від використання викопного палива до 2030 року.

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