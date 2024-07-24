ЄС застеріг Словаччину від закону про “іноземних агентів”

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо сказав, що він взяв до відома рекомендації Єврокомісії.

Європейська комісія попередила Словаччину про негайні судові заходи, які запровадять, якщо країна просуватиме закон, який вимагає від НГО, які отримують фінансування з-за кордону, називати себе “організаціями з іноземною підтримкою”.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо ви будете слідувати прикладу Угорщини щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (за порушення законодавства ЄС), тому що у нас уже є рішення суду”, - сказала віце-президент Європейської комісії Віра Йоурова.

В свою чергу, голова уряду Словаччини Роберт Фіцо сказав, що він взяв до відома рекомендації, і відповідні міністерства будуть вести діалог з Єврокомісією.

Він додав, що критика надходить через розбіжності в питаннях зовнішньої політики, де Єврокомісія прагне “слухняності”.