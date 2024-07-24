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ЄС застеріг Словаччину від закону про “іноземних агентів”

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо сказав, що він взяв до відома рекомендації Єврокомісії.

ЄС застеріг Словаччину від закону про “іноземних агентів”
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія попередила Словаччину про негайні судові заходи, які запровадять, якщо країна просуватиме закон, який вимагає від НГО, які отримують фінансування з-за кордону, називати себе “організаціями з іноземною підтримкою”.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо ви будете слідувати прикладу Угорщини щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення (за порушення законодавства ЄС), тому що у нас уже є рішення суду”, - сказала віце-президент Європейської комісії Віра Йоурова.

В свою чергу, голова уряду Словаччини Роберт Фіцо сказав, що він взяв до відома рекомендації, і відповідні міністерства будуть вести діалог з Єврокомісією.

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Він додав, що критика надходить через розбіжності в питаннях зовнішньої політики, де Єврокомісія прагне “слухняності”.

  • 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".

  • Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

  • Закон вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.

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