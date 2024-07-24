Ізраїль знову атакував анклав у Смузі Гази, поки Нетаньягу перебуває в США, — Reuters

Ізраїльські Сили оборони відновили атаки по всій Смузі Гази поки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перебуває з візитом у США, пише Reuters.
За інформацією місцевих жителів, унаслідок ізраїльської атаки зруйнували будинки в містах на схід від Хан-Юніса на півдні Гази.
Палестинська цивільна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що отримала дзвінки з проханням про допомогу від мешканців, які опинилися в пастці у своїх будинках.
У Міністерстві охорони здоров'я Гази заявили, що в результаті ізраїльських військових ударів за останні 24 години загинуло щонайменше 55 осіб. Ізраїльські сили також завдали авіаударів по кількох районах центральної й північної Гази, зокрема по табору Аль-Бурейдж у центральній частині Гази, в результаті чого, згідно з даними медиків, загинуло дев'ять осіб.
- Минулого четверга в Абу-Дабі США, Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати провели зустріч, щоб обговорити плани щодо Гази після закінчення війни.
- На час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази. Посередником угоди виступив Єгипет за підтримки США.
- Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проголосувала за оприлюднену президентом Байденом пропозицію щодо урегулювання війни в анклаві та встановлення режиму припинення вогню. Раніше угоду підтримала “Група семи” (G7).
- Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручників обміняють на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.
- Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.
- Наприкінці травня радник прем'єр-міністра Ізраїлю Цахі Ханегбі заявляв, що війна триватиме щонайменше до кінця 2024.