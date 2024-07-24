Ізраїль знову атакував анклав у Смузі Гази, поки Нетаньягу перебуває в США, — Reuters

Ізраїльські Сили оборони відновили атаки по всій Смузі Гази поки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перебуває з візитом у США, пише Reuters.

За інформацією місцевих жителів, унаслідок ізраїльської атаки зруйнували будинки в містах на схід від Хан-Юніса на півдні Гази.

Палестинська цивільна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що отримала дзвінки з проханням про допомогу від мешканців, які опинилися в пастці у своїх будинках.

У Міністерстві охорони здоров'я Гази заявили, що в результаті ізраїльських військових ударів за останні 24 години загинуло щонайменше 55 осіб. Ізраїльські сили також завдали авіаударів по кількох районах центральної й північної Гази, зокрема по табору Аль-Бурейдж у центральній частині Гази, в результаті чого, згідно з даними медиків, загинуло дев'ять осіб.

Минулого четверга в Абу-Дабі США, Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати провели зустріч, щоб обговорити плани щодо Гази після закінчення війни.

На час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази. Посередником угоди виступив Єгипет за підтримки США.

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проголосувала за оприлюднену президентом Байденом пропозицію щодо урегулювання війни в анклаві та встановлення режиму припинення вогню. Раніше угоду підтримала “Група семи” (G7).

Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручників обміняють на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.

Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.